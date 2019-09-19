Коммунист будет отвечать за проект «Единой России» в Новосибирске?

Новости 30.09.2019 19:40 221

Для реализации проекта партии «Единая Россия», которым предусмотрено строительство детской площадки в Центральном парке Новосибирска, неожиданно назначен ответственным член другой партии. Об этом сообщила Тайга.инфо.

Речь идет о втором секретаре обкома КПРФ Ренате Сулейманове, имя которого можно увидеть на паспорте объекта. Деньги на проект «ЕР» были выделены из бюджета области.

«Строительство проходит на бюджетные деньги. Но, а то, что этот проект обозначается как проект «Единой России», и то, что там указана моя фамилия — это, я считаю, недоразумение, — сказал Ренат Сулейманов. — Депутаты-единороссы заксобрания договаривались о выделении этих денег с нашими депутатами».

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Изначально, по словам депутата, предполагалось, что деньги будут распределены равномерно, вне зависимости от партийной принадлежности, но в «ЕР» решили иначе.

«Мы пока с коллегами из «Единой России» этот вопрос не обсуждали, но вряд ли нашим депутатам уместно присутствовать на таких плакатах», - объяснил Сулейманов.

Позицию «единороссов» прокомментировал секретарь Центрального районного отделения партии Сергей Бондаренко. Он рассказал, что по партийному проекту строится несколько площадок. По его словам, перенести одну из них не на свой округ его попросили.

«Действительно, там ошибочно размещен баннер с фамилией Рената Сулейманова. Не знаю, кто это сделал, но это ошибка», — заявил Бондаренко.

По его словам деньги направили по партийному проекту. В горсовете объяснили, что из краевого бюджета на реализацию проекта выделили 80 млн рублей на два года.