Молодой парень погиб под колесами трамвая в Бийске

Новости 30.09.2019 18:51 311

Трагический инцидент произошел 29 сентября в Бийске – под трамвай сбил парня, сообщается в паблике «Инцидент Бийск».

По информации СМИ, бийчанину отрезало ногу, и он скончался на месте происшествия. Бийский аварком сообщает, что трамвай отрезал парню обе ноги, и умер он через 15 минут от потери крови до приезда «скорой помощи».

«Наложить жгут, кровь остановить и оказать первую помощь кондуктор с водилой не догадались?», - пишут интернет-пользователи.

По информации краевой ГИБДД, происшествие случилось в 19:30. Как удалось выяснить, 60-летняя водитель трамвая двигалась по улице Мартьянова. Сбитому пешеходу было 27 лет, он скончался до приезда врачей. По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, парень находился в состоянии алкогольного опьянения.