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Молодой парень погиб под колесами трамвая в Бийске

Новости
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Трагический  инцидент произошел 29 сентября в Бийске – под трамвай сбил парня, сообщается в паблике «Инцидент Бийск».

По информации СМИ,  бийчанину отрезало ногу, и он скончался на месте происшествия. Бийский аварком сообщает, что трамвай отрезал парню обе ноги, и умер он через 15 минут от потери крови до приезда «скорой помощи».

«Наложить жгут, кровь остановить и оказать первую помощь кондуктор с водилой не догадались?», - пишут интернет-пользователи.

По информации краевой ГИБДД, происшествие случилось в 19:30. Как удалось выяснить, 60-летняя водитель трамвая двигалась по улице Мартьянова. Сбитому пешеходу было 27 лет, он скончался до приезда врачей. По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com

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