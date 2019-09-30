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Каким будет октябрь в Алтайском крае – синоптики

Новости
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Алтайские синоптики дали предварительный прогноз на октябрь. Согласно предварительному прогнозу, первая половина месяца отличиться теплой погодой.

Так, температуры воздуха к выходным, 5 и 6 октября,  составит до +16…+18 градусов. При этом осадков не ожидается.

Более того, к 8-9 октября ожидается, что столбики термометров поднимутся до +22...+24 градусов. Дожди и мокрый снег прогнозируются во второй декаде  месяца.

В Гидрометцентре России ранее подчеркнули, что в октябре 2019 года на юге Сибири будет холодно: синоптики обещают температуру ниже среднемесячной нормы, которая составляет 2,5°C. Так, в Алтайском крае будет холоднее, чем в октябре 2018 года.

Автор: Политсиб.ру

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