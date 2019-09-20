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Реальный срок актеру Устинову заменили на условный

Новости
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Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову и назначил ему год лишения свободы условно, пишут «РИА Новости».

Напомним, ранее суд Москвы приговорил Павла Устинова  к 3,5 года колонии. Актера признали виновным в применении насилия к росгвардейцу во время несанкционированной акции в центре Москвы.

В его поддержку начали выступать актеры и режиссеры, у здания администрации президента проводили одиночные пикеты в поддержку Устинова и обвиняемых по «московскому делу».

Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде

Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде

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История с актером вызвала ажиотаж

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После этого Генпрокуратура, которая запрашивала для актера шесть лет колонии, попросила смягчить «чрезмерно суровый» приговор. Мосгорсуд отпустил Устинова из СИЗО под подписку о невыезде до вступления приговора в силу.

Добавим, среди зашитников Устинова -  депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов. Он направил на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки письмо, в котором попросил «принесения протеста на указанный приговор в отношении Павла Устинова с целью освобождения его от уголовной ответственности».

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com

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