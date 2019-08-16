Рейтинг Новосибирскстата показал, сколько людей уехало из Алтайского края

Новости 30.09.2019 17:25 216

За первое полугодие 2019 года естественный отток населения Алтайского края составил 44 человека, что говорит о низких темпах миграционной убыли населения. Данные статистики привел Новосибирскстат, сравнив показатели по Сибири.

На покинувших Алтайский край (43 413 человек) приходится 43 369 тех, кто в регион переехал. Разница в 44 человека оказалась самой низкой среди регионов Сибири.

В отличие от своего «соседа», Республика Алтай демонстрирует активный приток населения. За отчетный период прирост составил 866 человек. Лидером по притоку населения оказалась Новосибирская область, куда за первые шесть месяцев текущего года переехало 45 813 человек при уехавших 39 754, что говорит о приросте в 6 059 человек.

Что касается аутсайдера, то им оказалась Омская область, которая возглавляет рейтинг убыли населения по Сибири. За отчетный период убыль населения региона составила 5 825 человек.

Что касается Сибири в целом, то СФО также демонстрирует стабильный рост отъезда людей в другие регионы. С января по июль 2019 года отток населения составил 301 521 человек, а переехали в Сибирь - 299 549 человек. Таким образом, в Сибирском округе за семь месяцев стало на 1 972 человека меньше.