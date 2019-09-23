Бийское ДСУ-1 хочет обанкротить омский бизнесмен

Новости 30.09.2019 16:50 175

В конце сентября в Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление о признании банкротом бийского ОАО ДСУ-1. Информация об этом размещена в судебной картотеке.

Долг образовался в процессе строительства моста через реку Крутиха в Омской области, начатого в 2015 году. От сильного паводка в области пострадали многие мосты, в том числе и деревянный в Крутинке, который был признан аварийным.

Новый мост длиной 24 метра строило местное ДРСУ, получившее впоследствии только два миллиона рублей из причитающихся пяти. Право требования с генподрядчика оставшихся 3 млн рублей ДРСУ передало Западно-сибирской сырьевой компании (ЗССК), у которой его выкупило бийское ДСУ-1, однако, по всей видимости, не расплатилось полностью.

В 2016 году жители Крутинки писали в соцсетях, что строители захламили берега и русло реки тоннами глины, камней и отходов от строительства, а также не доделали дорожное покрытие на мосту.

Жители Алтайского края стали чаще ездить на поездах Новости 23.09.2019 15:20 Число пассажиров скорых пригородных поездов в Алтайском крае увеличилось на 10,4% 669

ЗССК продало долг ДСУ-1 в размере 2,5 млн рублей (около 0,5 млн рублей, видимо, было ранее выплачено) омскому предпринимателю Роману Власенко, который и подал иск о признании ДСУ-1 банкротом. Это уже не первое подобное заявление – 30 августа новосибирский арбитражный суд отказал компании «Технострой», потребовавшей начать процедуру банкротства в отношении ДСУ-1.

В конце марта ДСУ-1 получило пока единственный в этом году госконтракт на ремонт дорог в Бийске на сумму менее 60 млн рублей. Прибыль компании за 2019 год, по данным «Спарк-Интерфакс», составила менее 2 млн рублей. В мае, в ходе проверки ДСУ-1, Роструд выявил нарушения в области оплаты труда, в том числе, несвоевременную оплату отпусков. Все это говорит о том, что вариант банкротства предприятия, действительно, не исключен.