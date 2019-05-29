Алтайский край занял первое место в рейтинге ЗОЖ среди регионов Сибири

Новости 30.09.2019 16:25 184

В рейтинге регионов по Сибирскому федеральному округу, Алтайский край оказался лидером по числу приверженцев здорового образа жизни (ЗОЖ) по итогам 2018 года. Топ был составлен агентством РИА «Новости».

Формирование рейтинга основывается на анализе доли населения, занимающейся физкультурой и спортом, его уровень употребления табака, алкогольной продукции, а также числа людей, совершавших преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также в расчет берется показатель смертности от случайных отравлений алкоголем и количество занятых на предприятиях с вредными или опасными условиями труда.

Несмотря на лучший результат по Сибири, Алтай оказался на 36 месте по России. Первые три места заняли регионы Кавказа (Республика Дагестан, Чеченская Республика и Кабардино-Балкарская Республика).

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Стоит заострить внимание, что Алтайский край улучшил свою позицию в рейтинге. В 2017 году он занимал 38 место, а вот Омская область и Новосибирск, которые в те годы занимали более высокие места в рейтинге – 33 и 28 место соответственно, на этот раз оказались на более низких позициях. Также серьезный прогресс у Республики Алтай, которая за год поднялась на 43 место с 63, которое было в 2017 году.

Рейтинговый балл начинается в топе с 34,1 и доходит до максимального значения в 91,8. У Алтайского края 66,6 баллов. Методика подсчета основывалась на данных Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта России.

Рейтинг регионов СФО выглядит следующим образом:

1 - Алтайский край (36 место по России);

2 – Омская область (39);

3 – Республика Алтай (43);

4 – Томская область (46);

5 – Республика Тыва (49);

6 – Новосибирская область (51);

7 – Красноярский край (53);

8 – Иркутская область (68);

9 – Кемеровская область (69);

10 – Республика Хакасия (79).

Всего в рейтинге 85 позиций. Последнее место занял Камчатский край.