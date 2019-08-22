Закрытая территория. Почему ограничивают вход в бийские школы?

В Бийске многие школы и садики закрыты для посторонних людей. Такое решение связано с Постановлением об антитеррористической деятельности.
Как пишет «Бийский рабочий», накануне с такой проблемой столкнулись в школе №3– «закрытая зона» школы может захватить футбольное поле, по которому дети всегда шли из дома в учебное заведение и наоборот. Теперь вход со стороны ул. Мартьянова хотят якобы закрыть.
По словам родителей, теперь школьники вынуждены идти гораздо дольше по стихийной дороге, где всегда огромные лужи, мусорки и кусты.
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Как уточнили в управлении образования администрации города, такое решение правомерно. Согласно постановлению правительства РФ все объекты образования должны обеспечить комплекс мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению на объект посторонних лиц. Однако это не значит, что вход на территорию школы должен быть только один.
Как выяснилось, руководство школы № 3 аргументы для закрытия проходов искать не стало, здесь все же решили прислушаться к мнению родителей.
«Главным и единственным у нас, действительно, должен быть вход со стороны детской поликлиники, - поясняет Татьяна Лабуренко, директор школы № 3, - но мы понимаем, что наша территория проходная со всех сторон, и ее перекрытие вызовет негативную реакцию, в том числе и у родителей учащихся. Жители 40 лет ходят по этому пути, сложно будет переубедить их. Поэтому мы провели встречу, пришли к консенсусу. Забор будет поставлен, но проход сохранится», - уверяет директор школы.