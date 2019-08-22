Закрытая территория. Почему ограничивают вход в бийские школы?

Новости 30.09.2019 15:51 210

В Бийске многие школы и садики закрыты для посторонних людей. Такое решение связано с Постановлением об антитеррористической деятельности.

Как пишет «Бийский рабочий», накануне с такой проблемой столкнулись в школе №3– «закрытая зона» школы может захватить футбольное поле, по которому дети всегда шли из дома в учебное заведение и наоборот. Теперь вход со стороны ул. Мартьянова хотят якобы закрыть.

По словам родителей, теперь школьники вынуждены идти гораздо дольше по стихийной дороге, где всегда огромные лужи, мусорки и кусты.

Интервью с Максимом Костенко: министр образования рассказал о грядущем учебном годе Новости 22.08.2019 7:10 О новых предметах, изменениях в системе оплаты труда педагогов, строительстве школ и многом другом читайте в нашем материале 2301

Как уточнили в управлении образования администрации города, такое решение правомерно. Согласно постановлению правительства РФ все объекты образования должны обеспечить комплекс мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению на объект посторонних лиц. Однако это не значит, что вход на территорию школы должен быть только один.

Как выяснилось, руководство школы № 3 аргументы для закрытия проходов искать не стало, здесь все же решили прислушаться к мнению родителей.