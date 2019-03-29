Около 40% россиян заявили, что их доходы ниже «субъективной» границы бедности

Новости 30.09.2019 15:20 197

По мнению жителей России, среднестатистическая семья живет бедно, если доход одного из членов семьи не превышает 12,5 тысяч рублей. Опрос, проведенный специалистами Левада-центра показал, что среди опрошенных такие доходы у 40%, пишет РБК.

Субъективная граница в 12,5 тысяч рублей, превышает размер прожиточного минимума, установленного властями во втором квартале 2019 года. Тогда он составлял 11,2 тысяч рублей.

Респонденты уверяют, что для поддержания нормального уровня жизни средней российской семьи, необходимо около 38,1 тысяч рублей на человека. На вопрос авторов исследования о среднедушевом доходе членов семьи за прошедший месяц, опрошенные назвали 16,8 тысяч рублей, что в 2,3 раза ниже оценки нормального дохода. Выяснилось, что среди участвующих в опросе россиян, только 7% имеют нормальный уровень дохода.

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По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года в России 19,8 млн человек имеют доходы ниже установленного прожиточного минимума. Это примерно 13,5% населения.

Уровень реальных доходов граждан России снижался на протяжении 2014-2017 годов. В 32018 году произошел рост на 0,1%, но в 2019 году снова началось падение (-1,3%). Сохранение негативной динамики привело к тому, что Минэкономразвития понизило прогноз роста реальных доходов в 2019 году в десять раз — с 1 до 0,1%. Фактически это означает изменение реальных располагаемых доходов, близкое к нулю, второй год подряд.Опрос проведен социологами Левада-центра 27 июня — 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения в 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России.