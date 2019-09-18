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В Барнауле на аукцион выставлены два земельных участка

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Фонд имущества Алтайского края выставил на аукцион два земельных участка под жилищную застройку в Барнауле.  

Так, первый участок площадью 0,95 га расположен по адресу: улица 6-я Нагорная, 15г/7. Его реализуют под строительство многоэтажного жилого дома. Отмечается, что на участке есть недействующие сети водоснабжения, он частично огорожен, имеется котлован. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды — более 10 млн рублей.

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Второй участок расположен по адресу: улица 6-я Нагорная, 15г/12, продается за 5,7 миллиона рублей. Площадь земли -  0,5177 га.

Согласно документации, участок свободен от строений, имеются строительные бытовки, подземные сети электроснабжения. Участок огорожен, частично озеленен.

Заявки принимаются до 28 октября. Торги состоятся 31 октября в Барнауле.

Автор: Политсиб.ру

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