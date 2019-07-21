Жители Кемерова возмущены свадьбами на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

Новости 30.09.2019 14:20 206

Жители Кемерова активно возмущаются в соцсетях на фотосессии и веселящихся людей в новом парке Ангелов, который был создан в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», пишет портал vse42.ru.

Больше всего местных жителей возмутила свадебная съемка.

«В ту субботу во время концерта туда тоже свадьба заезжала, так двое из их компании там вальс вздумали танцевать. Вот уж не по себе было от этой сцены, – рассказала жительница областной столицы.

Мнения в местных группах разделились. Одни считают, что такое отношение к месту гибели людей надо расценивать как кощунство, другие напротив, стали защищать людей, использующих мемориал как место для веселья.

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По их словам, на создание рекреационной зоны были потрачены немалые деньги и глупо в такое красивое место ходить только для скорби.

«Берите пример с Турции и других стран, там говорят «наши предки должны присутствовать на нашем празднике жизни», их души так же, как и мы, радуются, что все хорошо у нас на Земле, – сказала пользовательница сети.

Многие кемеровчане заявили, что парк – это лучшее, что могло появиться на месте сгоревшего ТЦ.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже. В результате пожара погибло 60 человек, большинство из которых дети. Среди погибших были и жители Барнаула.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестовали 15 человек, в том числе экс-главу регионального ГУ МЧС Александра Мамонтова.