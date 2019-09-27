Новые подробности появились в деле алтайского маньяка-следователя

Ситуация с задержанным на Кипре бывшим следователем-насильником из Республики Алтай Александром Сатлаевым обрастает новыми подробностями. Местная полиция выяснила, что преступник не только украл деньги у пострадавшей, но и изнасиловал ее. Об этом сообщает издание Haber Kibris.
Напомним, что Сатлаев был задержан кипрской полицией после нападения и ограбления девушки. У нее он украл 80 евро и 300 турецкий лир. Бывший следователь задушил девушку до потери сознания.
Сейчас запланирована экспертиза с целью выявления факта сексуального насилия. Александру Сатлаеву, которого сейчас подозревают в изнасиловании девушки в Барнауле, по законам Северного Кипра грозит пожизненное заключение.
Ему грозит пожизненное заключение
Россия не признает суверенитет данного государства. Дипломатические отношения между странами отсутствуют, поэтому вопрос выдачи бывшего следователя маловероятен.
Напомним, в ночь на 4 августа в подъезде одного из домов Барнаула молодой человек изнасиловал девушку. Личность подозреваемого оперативники установили на следующий день.
В июле 2015 года городской суд Горно-Алтайска приговорил его в шести годам колонии. Кроме того, по факту двух покушений на изнасилование его оправдали и еще один эпизод был переквалифицирован. Находясь в колонии для бывших сотрудников органов в Нижнем Тагиле, Сатлаев потребовал компенсацию от госказны за эпизоды, по которым был оправдан. Ему удалось отсудить у Минфина России 50 тыс. рублей.
В начале 2019 года экс-следователь подал прошение об условно-досрочном освобождении. Ему удалось убедить суд в достижении позитивных изменений поведения. Уже 5 марта Сатлаев вышел на свободу, примерно на год раньше истечения назначенного ему срока.
По имеющимся данным, в Барнауле распространили ориентировку на Александра Сатлаева, уже судимого за сексуальные преступления в Горном Алтае