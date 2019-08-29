Соцсети: ВАЗ провалился в прошлогоднюю яму в Барнауле

Новости 30.09.2019 13:20 191

В Барнауле ВАЗ провалилась в яму. Инцидент произошел 30 октября на улице Малахова во дворе дома № 171.

В результате половина автомобиля застряла в яме, а другая часть повисла в воздухе. О том, в яму провалился ВАЗ, сообщили очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул» в соцсети. По их словам, яму ещё в прошлом году раскопали рабочие и дорогу до сих пор не восстановили.

Среди комментариев интернет-пользователей: «Страдают машины, и ходить невозможно, легко можно ноги переломать. Будьте внимательны заезжая в этот двор».

Вероятно, после инцидента с провалившейся «девяткой» вокруг ямы поставят хотя бы обозначения. Стоит отметить, что в Барнауле это уже не первый такой случай.