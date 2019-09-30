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В Рубцовске вспыхнуло здание бывшего городского суда

Новости
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Здание бывшего городского суда горело  вечером 29 сентября в Рубцовске. На месте ЧП работали все экстренные службы. Пожар удалось ликвидировать, человеческих жертв нет.

Как передает портал VRUBCOVSKE.RU, данное здание, где с другой стороны расположена известная гостиница «Алей», часть которой обрушилась в ночь на 8 июня 2018 года, в настоящий момент является неэксплуатируемым по причине аварийности.

Предварительной причиной пожара, по словам огнеборцев, стало неосторожное обращение с огнем.

В пресс-службе МЧС по региону пояснили, что общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В тушении были задействованы 19 человек личного состава противопожарной службы и 5 единиц техники.

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com

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