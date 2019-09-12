О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Мать отсудила 100 тысяч рублей за гибель сына на железной дороге в Заринске

Новости
308
0

Жительница Заринска обратилась в Барнаульскую транспортную прокуратуру с требованием рассмотрения в суде дела о гибели ее 47-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла на перегоне Смазнево-Заринская Западно-Сибирской железной дороги. Грузовой поезд, совершивший наезд на мужчину, причинил ему травмы несовместимые с жизнью.

В итоге дело было передано в Заринский районный суд, который удовлетворил иск транспортной прокуратуры и постановил возместить моральный вред в пользу пожилой матери. Компенсация составила 100 тысяч рублей.

Кроме того, суд не установил причинение вреда вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

В отношении опекунши, истязавшей детей в Заринске, возбуждено уголовное дело

В отношении опекунши, истязавшей детей в Заринске, возбуждено уголовное дело

Новости

Всего под ее опекой находилось трое

672

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000