Мать отсудила 100 тысяч рублей за гибель сына на железной дороге в Заринске

Новости 30.09.2019 12:20 308

Жительница Заринска обратилась в Барнаульскую транспортную прокуратуру с требованием рассмотрения в суде дела о гибели ее 47-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла на перегоне Смазнево-Заринская Западно-Сибирской железной дороги. Грузовой поезд, совершивший наезд на мужчину, причинил ему травмы несовместимые с жизнью.

В итоге дело было передано в Заринский районный суд, который удовлетворил иск транспортной прокуратуры и постановил возместить моральный вред в пользу пожилой матери. Компенсация составила 100 тысяч рублей.

Кроме того, суд не установил причинение вреда вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.