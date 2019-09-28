Алтайские специалисты рассказали о роли витамина А в организме человека

Новости 28.09.2019 10:56 73

Витамин А гарантирует целостность клеток, отвечающих за формирование слизистых и кожных покров, еще он ускоряет процесс заживления кожи при повреждениях. Состав многих косметических средств содержит его аналоги, благотворно воздействующие на кожу.

Как витамин А, так и каротин, являясь сильными антиоксидантами, являются средствами для лечения и профилактики раковых заболеваний.

Недостаток витамина А приводит к «куриной слепоте» - это самый первый и самый главный признак свидетельствующий о его нехватке. Как же ее можно обнаружить? Достаточно лишь выйти из хорошо освещенной комнаты в темную. Если при этом ваши глаза более 8-9 секунд перестраиваются к темноте, возможно, витамина А у вас недостаточно, если более 15-25 секунд, то нужно обратиться к врачу! В том случае, если вам для этого достаточно всего несколько секунд, то у вас все в порядке и в вашем организме норма содержания витамина А.

О нехватке витамина А в человеческом организме также говорит жжение под веками, резь в глазах от яркого света и «гусиная кожа» на бедрах и локтях. У детей это задержка в развитии и росте.

Один из первоначальных признаков недостаточного количества в организме человека витамина А - стянутость и сухость кожи. Соответственно, какие либо заболевания кожных структур свидетельствуют о том, что в наше питание нужно непременно включать продукты, обогащенные витамином А.

Обращаем Ваше внимание, что в ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводится определение содержания витаминов в продуктах и кормах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием современных высокоточных хроматографов.