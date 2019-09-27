Алтайские специалисты нашли опасные почвенные микроорганизмы

Новости 27.09.2019 10:50 69

За отчётный период с 9 по 22 августа 2019 года специалистами испытательной лаборатории ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» выявлено превышение норматива «индекс БГКП» в почве. Исследования проводились в соответствии с методическими рекомендациями «Методы микробиологического контроля почвы» от 24 декабря 2004 г. N ФЦ/4022.

Настоящий документ является методической базой для осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора за санитарным состоянием почв населенных мест, сельскохозяйственных угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений. Документ предназначен для лабораторий учреждений Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, а также лабораторий других организаций, аккредитованных в установленном порядке на право проведения указанных испытаний.

Большое значение имеет правильно проведенный отбор проб почвы. Отбор проб должен осуществляться в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб (Nature protection. Soils. General requirement for sampling).

Настоящий стандарт распространяется на отбор проб почвы в местах организованных и неорганизованных выбросов и сбросов, в том числе в случаях возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций при определении физических свойств и структуры почвы, при определении содержания в почве химических веществ, при контроле загрязнения почв патогенными организмами.

Положения настоящего стандарта могут быть использованы испытательными лабораториями различных форм собственности, в том числе ведомственными, а также научно-исследовательскими и учебными организациями.

Микробиологический контроль почвы вы можете провести в лаборатории ФГБУ ЦНПВРЛ, аккредитованной в установленном порядке.