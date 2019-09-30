Алтайские специалисты проверили «быстрые» каши и хлопья

Новости 30.09.2019 11:40 148

Специалисты отдела исследований и анализа ФГБУ ЦНПВРЛ при проведении микробиологических исследований в рамках осуществления производственного контроля продукции пищевого предприятия, обнаружили условно-патогенные микроорганизмы.

Bacillus cereus в семи образцах из десяти проб каш и хлопьев не требующих варки, выработанных в соответствии со Стандартом организации (СТО).

Bacillus cereus- это почвенный микроб, широко распространен в природе. Его находят в воде, воздухе, пыли помещений. Благодаря этому он часто обнаруживается и на продуктах питания, где при благоприятных условиях размножается до больших количеств. При таком обсеменении внешний вид продукта немного изменяется.

Пищевые токсикоинфекции проявляются при употреблении в пищу продукта, содержащего большое количество живых клеток Bacillus cereus, продуцирующих энтеротоксины. Пищевые токсикоинфекции возникают в случаях, когда живые микроорганизмы вследствие различных санитарных и технологических нарушений при приготовлении, хранении и реализации пищевых продуктов, попав в них, начинают интенсивно размножаться и при приеме пищи попадают в организм человека в больших количествах. Инкубационный период у больного колеблется от 3-4 до 10-16 ч. Болезнь возникает внезапно, сопровождается рвотой и острой диареей.

Контроль пищевых продуктов по показателю Bacillus cereus осуществляется в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке.

В ФГБУ ЦНПВРЛ Вы можете провести микробиологический мониторинг Вашего предприятия на всех этапах производства – от снабжения сырьём, хранения его на складе, производства, упаковки, до отправки на склад и реализации готовых изделий. Это позволяет устранить все ситуации, угрожающие контаминацией микрофлорой.