Кремль отправит в отставку губернатора из Сибири?

Новости 30.09.2019 10:40 490

Вопрос о досрочной отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко сейчас активно обсуждается в Кремле. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Возможный уход Левченко может быть связан с падением его рейтинга на фоне крупных паводков, которые произошли летом текущего года. По словам источника, отставка главы Иркутской области должен состояться в рамках очередной ротации губернаторов. Он предположил, что вопрос может решиться уже осенью.

Напомним, что Сергей Левченко стал губернатором в 2015 году. Состоит в партии КПРФ. На выборах он победил (56,39%) во втором туре действующего главу региона от «Единой России» Сергея Ерощенко (41,45%). Его полномочия истекают в 2020 году.

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Глава Иркутской области, как и руководство его партии осознают, что в вопросе его отставки сейчас заинтересованы очень многие. Есть «силы», которым это выгодно, сообщает источник РБК от КПРФ.

По их словам, информационная атака началась еще в прошлом году, когда на федеральных каналах появился сюжет, где его обвиняют на незаконной охоте на медведя. Все осложнил паводок, который стал самым сильным в области за последние 180 лет.

Работу властей тогда раскритиковал президент России Владимир Путин, посещавший регион трижды.

«К сожалению, есть случаи, когда гуманитарная помощь просто разбрасывается. В воду. Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — сказал Путин на совещании в аэропорту Братска.

Позже, комментируя критику со стороны президента, Сергей Левченко в интервью сказал, что проведенное расследование показало отсутствие случаев, когда гуманитарная помощь разбрасывалась в воду. Однако он признал, что часть не разобранной жителями помощи, в частности, одежды, оставленной в палатках на улицах, попала под сильные дожди.

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Близкий к кремлю источник предположил, что вариант с отставкой «по недоверию» не предусмотрен. Скорее всего стороны будут договариваться. Если все пройдет по иному сценарию, что коммунисты будут активно политизировать эту тему. Не исключен и такой вариант, как дождаться выборов в 2020 году и добиться победы другого кандидата, тем самым продемонстрировав реальную поддержку граждан.

Негативную роль для рейтинга Левченко также играет его критерий отбора кадров. Такое мнение высказал политолог Виталий Иванов. Он напомнил, что во главе фракции КПРФ в местном заксобрании Левченко поставил своего сына. Он уверен, что в случае возникновения вопроса отставки губернатор сможет договориться с Кремлем, так как его можно назвать «системным» игроком.

Ранее, Сергей Левченко, в докладе «Минченко консалтинг», занял последнее место среди губернаторов СФО.