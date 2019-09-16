Жители Алтайского края жалуются на холод в квартирах и детсадах

Новости 30.09.2019 9:40 314

В Барнауле 25 сентября официально стартовал отопительный сезон. Но, к сожалению, тепло пришло еще не во все дома. Горожане массово жалуются, что батареи у них ледяные, а ведь на улице уже далеко не лето. Причем холодно не только в квартирах, но и в социальных учреждениях, пишет «ТОЛК».

«С каждым днем в квартире становится холоднее. Выше 18 градусов температура не поднимается. Когда позвонил в управляющую компанию, чтобы узнать, когда запустят отопление, мне ответили, что у них нет такой информации. В администрации Железнодорожного района сказали, что у управляющих компаний есть 10 дней на запуск тепла после начала отопительного сезона», –отметил житель Барнаула Евгений Смирнов.

Как пояснили в пресс-центре городской администрации, по данным на 27 сентября, к теплу подключили 91% школ и 96% детских садов, 58% больниц и стационаров и 45% поликлиник. Также на эту дату к теплу было подключено более 40% многоквартирных жилых домов, остальные пока продолжают мерзнуть.

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Между тем, подача теплоносителя в жилые дома носит заявительный характер и зависит от того, когда ваша управляющая компания подала заявку на подключение.

Руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления Дмитрий Косов заявил, что на сегодняшний день чаще всего используется именно такой механизм, но бывают ситуации, когда собственники не могут договориться между собой. Одни мерзнут, другим кажется, что в квартирах еще тепло. Эксперт отметил, что чаще всего в подобных случаях отопление все-таки запускают.

«Морозят» детей?

Жители Камня-на-Оби переживают за своих детей. Поговаривают, что в детском саду № 11 температура в помещении опустилась до +15 градусов из-за резкого похолодания. Многие родители в эти дни перестали водить детей, но не у всех есть такая возможность.

Исполняющая обязанности главы Каменского района Евгения Гордиенко прокомментировала, что ситуацию сильно драматизируют. По ее словам, в администрацию по этому вопросу не поступало ни одной жалобы, а средняя температура воздуха в детских садах составляет от 20 до 22 градусов, а в школах и вовсе +23.

«Отопительный сезон в Каменском районе начнется 1 октября. Система проверяется. Воду закачали. Опрессовку сделали. По некоторым теплосетям работы еще ведутся, но до 30 сентября их должны закончить», – рассказала Евгения Гордиенко.

Где еще нет отопления?

По состоянию на вечер 27 сентября не было отопления в детских садах, школах и больницах в Горняке, Славгороде, Яровом и других городах и районах Алтайского края. Местные жители рассказывают, что пока и речи нет о запуске отопления в многоквартирные жилые дома.

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Известно, особенно сложная ситуация складывается в Змеиногорском районе. В день, когда в краевом центре объявили о начале отопительного сезона, в этот муниципалитет даже не начинали завозить уголь.

По данным СМИ, на начало осени из-за долгов перед энергетиками в районе было отключено от электроснабжения 17 котельных. Точную дату начала отопительного сезона в Змеиногорском районе пока не называют.

В Горняке ходят слухи, что тепло начнет поступать в социальные учреждения только 8 октября. Не ясно, когда отопление появится в Славгороде и Яровом.