Зампред «Яблока» в Алтайском крае пойдет под суд за нападение на полицейского?

Новости 30.09.2019 7:40 975

Заместителю председателя регионального отделения партии «Яблоко» в Алтайском крае Александру Кондрову грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на полицейского. Об этом сообщает сайт реготделения партии, публикуя открытое письмо председателя Эмилии Слабуновой.

К заведующему научно-производственной лабораторией в АлтГТУ Александру Кондрову домой приехали сотрудники полиции Железнодорожного района, которые занимались делом о незаконном списании денежных средств с банковской карты его супруги. Представители органов правопорядка предложили Кондрову проехать с ними в отдел на допрос в качестве свидетеля, однако он отказался из-за плохого самочувствия.

«Вместо того чтобы выписать повестку на допрос и удалиться, полицейские применили к нему физическую силу и спецсредства, и пытались принудительно доставить его в полицию. В результате применения физической силы и спецсредств Александру Кондрову были нанесены телесные повреждения, которые были задокументированы медицинским актом», - говорится в сообщении.

В тот момент жена Кондрова вызвала полицию. Узнав об этом, сотрудники Железнодорожного отдела якобы удалились. Однако, через несколько часов они, в сопровождении других полицейских, вернулись и, как говорится в открытом письме, инициировали применение насилия Кондровым в отношении одного из них.

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После описанных событий, зампредседателя местного «Яблока» написал заявление в полицию и в следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении полицейских.

По мнению Александра Кондрова, проверка по его заявлениям проведена не в полном объеме. Например, не были проверены данные аудио- и видеорегистраторов. Кроме того, сообщается, что уголовное дело на полицейских было закрыто, а дело «яблочника» вероятно будет передано в суд.

«Обвинение базируется на заявлении «потерпевшего» полицейского. Другие сотрудники утверждают, что нанесения самого удара они не видели. Также есть показания свидетеля, которая относится к Александру предвзято, так как ранее проиграла ему имущественный спор в суде».

В конце сообщения партия выступает с призывом к Следственному комитету и Генеральной прокуратуре России о прекращении уголовного преследования Кондрова.

«А от министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева мы требуем проведения служебной проверки по фактам противоправных действий сотрудников полиции. Мы просим председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД и повторно тщательно рассмотреть сообщение о преступлении, совершенном в отношении Александра Кондрова».