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Инвестиции на 2 млрд и пустые на треть номера: каким станет четырехзвездочный Park Inn by Radisson Barnaul

Новости
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"Политсибру" стали известны новые подробности, связанные с возможным появлением гостиницы Radisson в Барнауле. Речь идет в первую очередь о сроках строительства, номерном фонде, расчетах по выходу на самоокупаемость и примерном наполнении номерного фонда.

Напомним, пока в качестве приоритетной площадки под застройку рассматривается сквер на углу улицы Молодежной и проспекта Социалистического. Рабочее название гостиницы - Park Inn by Radisson Barnaul. Предполагается, что она будет четырехзвездочной.

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Всего сеть Radisson открыла 37 отелей в России, расположенные в 17 городах. В Сибири с 2015 года работают два отеля Radisson - в Новосибирске ("4 звезды") и Новокузнецке (3 "звезды"). Последний до сих пор остается единственным отелем международного гостиничного бренда в Кемеровской области. К слову, по численности населения Новокузнецк уступает Барнаулу примерно на 100 тысяч человек и при этом не является административным центром субъекта РФ.

Впрочем, вернемся к барнаульскому проекту. По данным "Политсибру", переговоры между краевыми властями и представителями Radisson активно велись еще с конца прошлого года. В марте впервые было сделано официальное заявление о том, что сеть намерена зайти в Барнаул. В сентябре этот факт материализовался в конкретную площадку и даже был назван предполагаемый застройщик - «ПремиумСтрой-Алтай».

По некоторым данным, возведение объекта должно быть завершено к старту этапа Кубка мира по гребле, который Барнаул впервые примет в июне 2021 года. Общее количество спортсменов, обслуживающего персонала, а также болельщиков оценивается в цифру, близкую к 1000 человек. Уже сейчас идут разговоры о том, что местные гостиницы могут не справиться с таким потоком гостей. Тем не менее - большой вопрос: можно ли возвести отель Radisson за 1,5 года?

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По данным источников издания, инвестиции в проект четырехзвездочного отеля в Барнауле оцениваются в сумму порядка 2 млрд рублей, срок окупаемости объекта может составить не менее 10-12 лет. Предполагается, что в отеле появится 160-180 номеров.

В первый год работы загрузка отеля может составить около 1/3. В течение нескольких лет эта цифра должна вырасти, по мысли авторов концепции, до 60%. Правда, не стоит забывать, что речь идет о 4 "звездах" и номеров дешевле 7-8 тысяч за сутки в подобных заведениях не бывает. Готовы ли выкладывать такие суммы гости города, в том числе и vip-персоны?

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

Иван

В Барнауле очень мало зеленых скверов, практически нет парков ( есть пародии на парки)! И вот другой площадки для отеля в не нашлось!?

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