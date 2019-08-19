На родине Акинфия Никитича, или Тульские политзарисовки

Новости 30.09.2019 7:10 772

Жители Алтайского края, где в ЕДГ-2019 крупных кампаний не было по определению, с интересом наблюдали за политическим перипетиями в других регионах. Особняком стояли выборы в Тульскую облдуму. Данная кампания вызвала повышенный интерес у представителей Алтая. Так, от коммунистов в представительный орган баллотировались бывший депутат АКЗС Николай Наздрачев, в недавнем прошлом сотрудник пресс-службы ЦК КПРФ Алексей Брагин и журналист Евгений Берсенев. Все - по партийным спискам. Пройти в состав Тульской облдумы им так и не удалось. Своими мыслями о ходе кампании, специфике региона, а также итогах Единого дня голосования с «Политсибру» поделился Евгений Берсенев. Сегодня мы публикуем первую часть его наблюдений. Добавим, в Туле экс-кандидат в депутаты прожил примерно 2,5 месяца – в период активной фазы избирательной кампании.

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«…Можно было сказать, что чем дольше я находился в Туле, тем теплее я относился к родному Барнаулу. Можно было, но теперь я бы так говорить не стал. В этом городе самоваров, пряников и оружейников (именно эти три признака Тулы с ходу называли едва ли не все знакомые, когда узнавали мое местонахождение) я провел более двух месяцев. И хотя многие сравнения будут явно в пользу Барнаула, все же делать окончательные оценки не следовало бы. Сразу замечу, что тоска по родным местам (как и местечковый патриотизм) тут ни при чем — простые сравнения по многим параметрам оказывались в пользу моего города. При этом в Туле есть множество замечательного, интригующего и даже загадочного.

Но начнем с исторических пересечений. Тула, как ни странно, Барнаулу очень даже не чужой город. Основатель меде-сереброплавильных заводов, с которых, собственно, и начался Барнаул, Акинфий Демидов родом из знаменитой тульской династии. В Туле есть семейный некрополь Демидовых и памятник отцу-основателю династии.

Другие пересечения, обозначившиеся в ходе пребывания в «городе пряников, самоваров и оружейников», касаются советской эпохи, когда алтайские предприятия (в основном военно-промышленного комплекса) активно взаимодействовали с тульскими заводами. Сегодня эта страница сотрудничества, похоже, закрыта на продолжительный период. Если на Алтае крупные промышленные предприятия, как говорят в народе, «лежат на боку» или вообще ликвидированы, в Туле они работают (правда, не все и с перебоями). Функционирование промышленности, кстати, дает немало работы тульским экологам - «зеленое» движение в регионе довольно активно, а экологи являются в городах и районах сильными политиками, которых местная власть то и дело "прессует", а ряд экологических активистов под разными предлогами были сняты с минувших выборов. Более того, экологическая карта весьма активно разыгрывалась на прошедших выборах реальными оппозиционными (реальными — потому что на политической карте региона большинство объединений, нередко воспринимающихся на уровне России как оппозиционные, в Тульской области являются партиями-спойлерами) партиями.

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Так, незадолго до начала избирательной кампании стало известно, что областные чиновники подписали «тайное» соглашение (потому что официально о нем не упоминалось, как и в провластных СМИ) с московским правительством о захоронении столичного мусора на тульской территории. Для этого в районе Косой горы (микрорайон Тулы) было решено соорудить новый мусорный полигон, что сильно возмутило многих экологов-общественников. Планируемое сооружение даже окрестили «полигоном смерти», поскольку появиться он должен совсем рядом с кладбищем, на котором, к слову сказать, похоронено очень много ветеранов Великой Отечественной.

По этому случаю по области прокатились акции протеста. Нелишне будет вспомнить, что «мусорный вопрос» все острее встает и в Алтайском крае — в ряде районов уже проходили протестные мероприятия. Правда, речь о привозе к нам новосибирского мусора не идет, но никто не поручится, что подобный соблазн не появится у начальствующих особ в ближайшем будущем...

Правда, в самой Туле и некоторых городах неблагоприятную экологическую ситуацию пытаются сгладить обильной растительностью, посадка которой, кажется, идет нарастающими темпами. Тула зеленее Барнаула — это правда. Наши городские экологические «залысины» постоянно вспоминались там.

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В то же время, несмотря на свою близость к Москве (дорога до российской столицы занимает где-то в среднем 2,5 часа и некоторые туляки каждое утро ездят в Белокаменную на работу), Тула в чем-то куда более провинциальна, нежели Барнаул. И это постоянно приходилось осознавать во время общения с горожанами. Одной из причин этого, видимо, является отсутствие в городе аэропорта. В Туле был аэропорт «Клоково», было налажено регулярное авиасообщение, но в середине 1990-х некие лица решили, что местным жителям будет сподручнее летать из Москвы, и воздушная гавань была закрыта в 1995 году. Впрочем, часть ее территории продолжают использовать военные, а на другой части возведен торговый комплекс «Пенаты» по продаже строительных материалов. При этом тульские власти постоянно твердят о развитии туризма, принимают для этого какие-то решения и постановления, причем заявляют о привлечении туристов из отдаленных районов страны и даже из-за рубежа, но реанимация гражданского авиационного сообщения не обсуждается.

И самое печальное, что туляки воспринимают это обстоятельство как должное. В общении со многими политиками и общественниками на вопрос о возвращении в город аэропорта то и дело приходилось слышать: «А зачем он нам? Москва же рядом....» Надо ли говорить, что в политических программах партий вопрос возобновления регулярного гражданского авиасообщения тоже отсутствует. Представьте себе, что в 1990-е годы барнаульцам некая «добрая душа» сказала бы: «А к чему вам аэропорт? Вон, через новосибирский «Толмачево» летайте, куда хотите». Но такого, насколько я помню, ни один политик даже не рискнул предложить.

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В целом же туризм в Туле развивается неспешно, но … успешно. По словам руководства областного комитета по развитию туризма, в 2019 году количество туристов составило 729 тысяч человек, а к 2021 году планируется довести до миллиона. Я понимаю, для тех, кто на веру принимает декларируемые нашими чиновниками показатели, это число может показаться незначительным, но здесь дело в методике подсчета. В тульском туркомитете вообще считают, что официальные данные скорее занижены.

"Мы точно не можем сказать, сколько человек, в том числе иностранцев, ежегодно посещает музей-усадьбу Льва Толстого «Ясная поляна» или заповедник «Куликово поле», - сказал мне один из сотрудников комитета. - Приезжие регулярно бывают у тульского Кремля или в знаменитом парке имени Белоусова (между прочим, одном из крупнейших в Европе — авт.), но мы не можем их как следует подсчитать по ряду причин..."

При этом в комитете признают, что одной из причин, сдерживающих развитие туризма, является недостаточная транспортная инфраструктура и экология. О которой в Туле не говорит только ленивый...»

Продолжение следует.

Евгений Берсенев