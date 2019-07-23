«Экстремистку» из Барнаула Марию Мотузную избили и ограбили

Новости 30.09.2019 8:45 519

Жительница Барнаула Мария Мотузная, главная фигурантка резонансного дела по обвинению в экстремизме, стала жертвой нападения. Девушка заявила в соцсетях, что ее избили.

Как она утверждает, злоумышленники украли у нее телефон. Кроме того, грабители ударили ее по лицу. На снимках видно, что у девушки рассечена бровь. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Барнаул». На данный момент страница Мотузной недоступна.

Когда уголовное преследование в отношении девушки было прекращено, она вернулась в Россию. Сейчас уроженка Барнаула проживает в Санкт-Петербурге.

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Напомним, жительницу Барнаула из-за мемов в «Вконтакте» обвиняли в экстремизме по статье 282 УК РФ и оскорблении чувств верующих по статье 148 УК РФ. Уголовное преследование было прекращено в связи с декриминализацией «экстремистской» статьи. Что касается ст. 148 УК РФ, здесь истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. До этого девушка покинула Россию и переехала в Литву.

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Ранее сообщалось, что заявление об оскорблении чувств от просмотра изображений на девушку написали две студентки Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Анастасия Битнер и Дарья Исаенко.