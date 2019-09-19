Задержан подозреваемый в убийстве матери с детьми в Славгороде

Новости 28.09.2019 17:15 339

Правоохранители задержали предполагаемого убийцу женщины и двух малолетних детей в Славгороде, передает региональный следком. 27-летняя женщина и двое детей 9-ти и 4-х лет пропали в конце августе. Вскоре было возбуждено уголовное дело.

Следователи и полицейские в рамках расследования уголовного дела вели ежедневную кропотливую работу по установлению местонахождения пропавших - рассматривались и отрабатывались различные версии исчезновения - от самостоятельного выезда из региона, до криминальных. Благодаря слаженной работе, удалось установить причастного к исчезновению разыскиваемых. Им оказался 22-летний брат сожителя женщины.

Внимание, розыск: жительница Славгорода увезла двоих детей в неизвестном направлении Новости 19.09.2019 15:20 Алтайский следком разыскивает пропавшую без вести 27-летнюю жительницу Славгорода и двух ее детей возрастом девяти и четырех лет 625

По версии следствия, в ночь на 22 августа потерпевшая собрала личные вещи, документы и совместно с двумя малолетними детьми намеревалась уехать из города в другой регион. Она попросила родного брата гражданского супруга подвезти ее и детей до вокзала. По дороге мужчина на почве личных неприязненных отношений из-за ссоры убил женщину и детей, а тела сокрыл в нескольких километрах от села Павловка города Славгорода, где они и были обнаружены при проведении следственных действий с участием подозреваемого.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия, направленные на установление обстоятельств циничного убийства. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.