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Задержан подозреваемый в убийстве матери с детьми в Славгороде

Новости
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Правоохранители задержали предполагаемого убийцу женщины и двух малолетних детей в Славгороде, передает региональный следком. 27-летняя женщина и двое детей 9-ти и 4-х лет пропали в конце августе. Вскоре было возбуждено уголовное дело.

Следователи и полицейские в  рамках расследования уголовного дела вели ежедневную кропотливую работу по установлению местонахождения пропавших  - рассматривались и отрабатывались различные версии исчезновения - от самостоятельного выезда из региона, до криминальных. Благодаря слаженной работе, удалось установить причастного к исчезновению разыскиваемых. Им оказался 22-летний брат сожителя женщины.

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По версии следствия, в ночь на 22 августа потерпевшая собрала личные вещи, документы и совместно с двумя малолетними детьми намеревалась уехать из города в другой регион.  Она попросила родного брата гражданского супруга подвезти ее и детей до вокзала. По дороге мужчина на почве личных неприязненных отношений из-за ссоры убил женщину и детей, а тела сокрыл в нескольких километрах от села Павловка города Славгорода, где они и были обнаружены при проведении следственных действий с участием подозреваемого.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия, направленные на установление обстоятельств циничного убийства. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Политсиб.ру

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