Заключенный вступил в конфликт с руководством Бийского исправительного центра

Новости 28.09.2019 18:05 200

УФСИН по Алтайскому краю начало проверку в связи с голодовкой заключенного исправительного центра при колонии-поселении №2 (УФИЦ КП-2) Дмитрия Дегтярева. Он отказался от приема пищи из-за несогласия с помещением в изолятор после коллективной жалобы в прокуратуру.

В УФСИН подтвердили, что Дегтярев отказался от еды 20 сентября. Там заверили, что осужденного ежедневно осматривает врач, а его состояние здоровья «оценивается как удовлетворительное», сообщает "Тайга.инфо".

Дмитрия Дегтярева поместили в изолятор из-за отказа от работы на автомойке. Сам осужденный заявил, что его не взяли из-за отсутствия вакансии — это подтвердила другая заключенная.

Алтайский заключенный пожаловался на необоснованные взыскания Новости 20.08.2019 11:15 Александр Рише, отбывающий наказание в ФКУ ИК №5, пожаловался на администрацию колонии 847

«У него есть хронические заболевания — он вызывал скорую, предлагали госпитализацию. В госпитализации ему отказал прапорщик Борисов. Он сказал, что госпитализируют мужа только тогда, кода он выйдет из помещения для нарушителей (ПДН). А это незаконно. Если ему требуется медицинская помощь, ему ее должны оказать. Таблетки, которые ему оставила скорая помощь, ему никто не отдает, — рассказывала жена Дегтярева Инна. — Начались уже угрозы: его пока вели из кабинета, он успел сказать другому осужденному, что ему угрожают сексуальным насилием и что будут насильно в рот еду засовывать».

Наказание, по мнению Дегтярева и его жены, связано с коллективной жалобой в прокуратуру, где заключенные рассказывала о плохих условиях содержания в исправительном центре.

«Видимо, его [Дегтярева] считают инициатором жалобы. Они считают, что тех, кто открывают рот, пишут жалобы [нужно наказать]. Все проверки, которые осуществляются, они формальные», — говорила жена осужденного.

Заключенный требовал визита сотрудников краевого управления ФСИН, прокурора и членов ОНК.

В исправительный центр при колонии-поселении Дегтярева отправили в марте 2019 года. Суд заменил ему остаток срока с лишения свободы на принудительные работы до июня 2022 года.

Прокуратура проверила барнаульское СИЗО, где объявили голодовку Новости 17.10.2017 21:44 489

Между тем на фоне голодовки и продолжающегося противостояния начальник исправительного центра при колонии-поселении в Бийске Сергей Зырянов попросил суд заменить заключенному Дмитрию Дегтяреву принудительные работы на лишение свободы.

Представление поступило в Бийский городской суд. Заседание назначено на 11 октября.

Дегтярев осужден по ч. 2 ст. 228 (хранение наркотиков в крупном размере). Как следует из определения Омского областного суда, в 2016 году он забрал закладку героина, которую купил в интернете. Сбытчика не нашли. Несмотря на признание вины, Советский райсуд приговорил его к 9 годам колонии особого режима. Приговор обжаловали и защита, и прокуратура. Наказание снизили до 6 лет строгого режима.

Впервые Дмитрия Дегтярева осудили в 2003 году за нанесения тяжкого вреда здоровью и грабеж. Позже он получал сроки за побои, нанесение легкого вреда и вышел условно-досрочно в 2011 году.