Заключенный вступил в конфликт с руководством Бийского исправительного центра

УФСИН по Алтайскому краю начало проверку в связи с голодовкой заключенного исправительного центра при колонии-поселении №2 (УФИЦ КП-2) Дмитрия Дегтярева. Он отказался от приема пищи из-за несогласия с помещением в изолятор после коллективной жалобы в прокуратуру.
В УФСИН подтвердили, что Дегтярев отказался от еды 20 сентября. Там заверили, что осужденного ежедневно осматривает врач, а его состояние здоровья «оценивается как удовлетворительное», сообщает "Тайга.инфо".
Дмитрия Дегтярева поместили в изолятор из-за отказа от работы на автомойке. Сам осужденный заявил, что его не взяли из-за отсутствия вакансии — это подтвердила другая заключенная.
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«У него есть хронические заболевания — он вызывал скорую, предлагали госпитализацию. В госпитализации ему отказал прапорщик Борисов. Он сказал, что госпитализируют мужа только тогда, кода он выйдет из помещения для нарушителей (ПДН). А это незаконно. Если ему требуется медицинская помощь, ему ее должны оказать. Таблетки, которые ему оставила скорая помощь, ему никто не отдает, — рассказывала жена Дегтярева Инна. — Начались уже угрозы: его пока вели из кабинета, он успел сказать другому осужденному, что ему угрожают сексуальным насилием и что будут насильно в рот еду засовывать».
Наказание, по мнению Дегтярева и его жены, связано с коллективной жалобой в прокуратуру, где заключенные рассказывала о плохих условиях содержания в исправительном центре.
«Видимо, его [Дегтярева] считают инициатором жалобы. Они считают, что тех, кто открывают рот, пишут жалобы [нужно наказать]. Все проверки, которые осуществляются, они формальные», — говорила жена осужденного.
Заключенный требовал визита сотрудников краевого управления ФСИН, прокурора и членов ОНК.
В исправительный центр при колонии-поселении Дегтярева отправили в марте 2019 года. Суд заменил ему остаток срока с лишения свободы на принудительные работы до июня 2022 года.
Между тем на фоне голодовки и продолжающегося противостояния начальник исправительного центра при колонии-поселении в Бийске Сергей Зырянов попросил суд заменить заключенному Дмитрию Дегтяреву принудительные работы на лишение свободы.
Представление поступило в Бийский городской суд. Заседание назначено на 11 октября.
Впервые Дмитрия Дегтярева осудили в 2003 году за нанесения тяжкого вреда здоровью и грабеж. Позже он получал сроки за побои, нанесение легкого вреда и вышел условно-досрочно в 2011 году.