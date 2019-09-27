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Известный актер отказался извиняться за дебош в самолете Барнаул - Москва

Новости
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Актер Максим Аверин отказался извиняться за скандал на борту самолета, следовавшего из Барнаула в Москву. Видео с ответом артиста опубликовал телеканал "РЕН ТВ".

«Я извиняться не буду, потому что я ничего не сделал», — сказал Аверин. По его мнению, во время полета «ничего не случилось». После вопроса о том, сожалеет ли актер о случившемся, Аверин попрощался с журналистами и сел в машину.

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Звезда «Глухаря» устроил дебош на борту самолета Барнаул - Москва

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Напомним, 26 сентября полиция задержали двух пассажиров самолета, следовавшего рейсом Барнаул — Москва. В управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что они нецензурно выражались во время полета. В «Аэрофлоте» уточнили, что два пассажира бизнес-класса грубо нарушали правила поведения на борту самолета. В авиакомпании отметили, что по внешним признакам они были пьяны. СМИ сообщали, что в числе задержанных был актер Максим Аверин. Позже он в своем Instagram-аккаунте заверил, что у него «все хорошо».

Отметим, что в Барнауле 25 сентября Аверин играл в спектакле "Там же, тогда же".

Максим Аверин — российский актер театра и кино, телеведущий. Сыграл главную роль следователя Сергея Глухарева в телевизионном сериале «Глухарь», который шел в 2008-2011 годы. В 2014 году актер получил звание заслуженного артиста России.

Автор: Политсиб.ру

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