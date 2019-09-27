О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Рабочий погиб на барнаульском предприятии в результате взрыва

Новости
255
0

Утром 28 сентября в Барнауле произошел взрыв на промпредприятии. В результате один человек погиб, сообщают подписчики паблика "Инцидент Барнаул". После взрыва последовало возгорание.

По предварительной информации, мужчина проводил сварочные работы, чтобы разрезать металлическую бочку. В результате чего и произошел мощный взрыв и в дальнейшем пожар. Рабочий погиб на месте ЧП.

По некоторым данным, в бочке ранее хранились нефтепродукты. Происшествие случилось на складе металлоприемки по адресу: проспект Энергетиков, 31.

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com

Комментарии (0)

1000