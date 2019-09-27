Рабочий погиб на барнаульском предприятии в результате взрыва

Новости 28.09.2019 12:05 255

Утром 28 сентября в Барнауле произошел взрыв на промпредприятии. В результате один человек погиб, сообщают подписчики паблика "Инцидент Барнаул". После взрыва последовало возгорание.

По предварительной информации, мужчина проводил сварочные работы, чтобы разрезать металлическую бочку. В результате чего и произошел мощный взрыв и в дальнейшем пожар. Рабочий погиб на месте ЧП.

По некоторым данным, в бочке ранее хранились нефтепродукты. Происшествие случилось на складе металлоприемки по адресу: проспект Энергетиков, 31.