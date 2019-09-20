Синоптики пообещали жителям края первый снег в последний день сентября

Новости 28.09.2019 16:15 244

Временный снежный покров может установиться в Алтайском крае уже в ночь с воскресенья на понедельник, 30 сентября. Такой прогноз сделали синоптики. Информация размещена на сайте Алтайского ЦГМС.

Так, в ночь на понедельник на большей части территории края ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, местами в северных и предгорных районах с мокрым снегом, в отдельных районах появление временного снежного покрова. Температура в ночные часы от -2С до +3С.

Ветер будет западный, 7-12м/с, местами порывы 17-22 м/с.

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Днем 30 сентября ожидается от +5 до +10С. В восточных и предгорных районах небольшие, местами умеренные дожди, местами с мокрым снегом, в отдельных районах появление временного снежного покрова.

В Барнауле во второй половине ночи на понедельник - дождь, в утренние часы с мокрым снегом, местами появление временного снежного покрова. Ночью от 0 до +2С, днем от +6 до +8С.