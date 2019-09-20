О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Синоптики пообещали жителям края первый снег в последний день сентября

Новости
244
0

Временный снежный покров может установиться в Алтайском крае уже в ночь с воскресенья на понедельник, 30 сентября. Такой прогноз сделали синоптики. Информация размещена на сайте Алтайского ЦГМС.

Так, в ночь на понедельник на большей части территории края ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, местами в северных и предгорных районах с мокрым снегом, в отдельных районах появление временного снежного покрова. Температура в ночные часы от -2С до +3С.

Ветер будет западный, 7-12м/с, местами порывы 17-22 м/с.

Последние дни бабьего лета: когда в Алтайский край придет настоящая осень?

Последние дни бабьего лета: когда в Алтайский край придет настоящая осень?

Новости

В выходные столбик термометра поднимется до 30 градусов

951

Днем 30 сентября ожидается от +5 до +10С. В восточных и предгорных районах небольшие, местами умеренные дожди, местами с мокрым снегом, в отдельных районах появление временного снежного покрова.

В Барнауле во второй половине ночи на понедельник - дождь, в утренние часы с мокрым снегом, местами появление временного снежного покрова. Ночью от 0 до +2С, днем от +6 до +8С.

Заморозки и дождь со снегом: какая погода ждет Алтайский край

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000