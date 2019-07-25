Бывший оперуполномоченный из Барнаула получил условный срок за мошенничество

Новости 28.09.2019 14:30 214

Экс-оперуполномоченный одного из отделов полиции Барнаула признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд счел возможным приговорить его к условному сроку, передает региональный следком.

Установлено, что в 2017 году полицейский, в ходе оперативно-розыскных мероприятий осуществлял проверку по факту совершения имущественных преступлений жителем краевого центра. Достоверно зная, что в отношении мужчины уже расследуется уголовное дело, он предложил посодействовать в освобождении его от уголовной ответственности за денежное вознаграждение. На самом деле, оперуполномоченный ввел его в заблуждение, так как не обладал процессуальными полномочиями, влияющими на ход расследования или принятия решений по доследственным проверкам и уголовным делам.

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Полученной от мужчины суммой в размере 480 тысяч рублей он распорядился по своему усмотрению. После того, как факт мошенничества стал известен, полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

В ходе предварительного и судебного следствия бывший полицейский вину признал в полном объеме. Суд, приняв во внимание все собранные следствием доказательства, назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.