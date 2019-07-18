Химпроизводство и энергетика «просели» на Алтае по итогам первого полугодия

Новости 28.09.2019 13:45 224

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин сообщил, что число занятых в промсекторе сократилось более, чем на 2000 человек. Заявление было сделано в ходе "правительственного часа" в АКЗС. Подробности приводит пресс-служба Заксобрания.

По словам министра, вклад промышленности в экономику региона составляет 24% валового регионального продукта, 37% налоговых поступлений, 25% инвестиций в основной капитал. «Ключевыми видами экономической деятельности являются машиностроение, производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство и энергетика», - охарактеризовал подведомственную отрасль Климин.

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Индекс промышленного производства за первое полугодие 2019 года в регионе составил 101,7%. Министр охарактеризовал ситуацию в отрасли как стабильную. Максимальный прирост ИПП произошел в добыче полезных ископаемых (164,5%), металлургическом производстве (151,5%), производстве металлических изделий (129,7%). Такие отрасли, как химическое производство, производство кокса и энергетика, показали отрицательную динамику - 81,8%, 89,6%, 92,9% соответственно.

«Было создано порядка 1,5 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест в текстильном производстве, производстве транспортных средств и в энергетике. Но при этом численность занятых в промышленности сократилась на 2 143 человека, в основном за счет повышения производительности труда», - отметил Александр Климин.

Всего в промышленности региона занято 127 тысяч человек. По итогам первого полугодия средняя зарплата в промышленности и энергетике составила 27 846 рублей, что выше на 8,7%, чем в 2018 году.