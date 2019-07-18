Химпроизводство и энергетика «просели» на Алтае по итогам первого полугодия

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин сообщил, что число занятых в промсекторе сократилось более, чем на 2000 человек. Заявление было сделано в ходе "правительственного часа" в АКЗС. Подробности приводит пресс-служба Заксобрания.
По словам министра, вклад промышленности в экономику региона составляет 24% валового регионального продукта, 37% налоговых поступлений, 25% инвестиций в основной капитал. «Ключевыми видами экономической деятельности являются машиностроение, производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство и энергетика», - охарактеризовал подведомственную отрасль Климин.
Достижения такого показателя считается возможным к 2035 году
«Было создано порядка 1,5 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест в текстильном производстве, производстве транспортных средств и в энергетике. Но при этом численность занятых в промышленности сократилась на 2 143 человека, в основном за счет повышения производительности труда», - отметил Александр Климин.
Всего в промышленности региона занято 127 тысяч человек. По итогам первого полугодия средняя зарплата в промышленности и энергетике составила 27 846 рублей, что выше на 8,7%, чем в 2018 году.
Подведены итоги работы предприятий Алтайского края в сфере производства промышленной продукции за январь-апрель 2019 года