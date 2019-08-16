Два алтайских города вошли в число самых «пожилых» по СФО

Новости 28.09.2019 13:10 256

Средний возраст жителей Алтайского края оказался выше, чем по Сибири в целом. При этом сразу два города в регионе вошли в число самых пожилых в СФО, следует из данных Новосибирскстата.

В 2018 году средний возраст россиянина (40 лет) немного выше, чем у жителя Сибирского федерального округа (38,9 года). По данному показателю в Сибири лидирует Алтайский край (40,5 лет) и Кемеровская область (39,7). Самые «молодые» – жители Республики Тыва (29,8 года). Это результат высокой рождаемости в этом регионе.

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В Новосибирскстате уточнили, что показатель среднего возраста отражает как продолжительность жизни, так и уровень рождаемости в регионе. Если показатель высокий, это говорит о старении населения. В частности, Новосибирск статистики называют «возрастным городом». Средний возраст его жителей оказался на уровне 39,3 года. Среди крупных городов Сибирского федерального округа Новосибирск по этому показателю опережают Рубцовск (со средним возрастом жителей в 41,4 года), Прокопьевск (41,2 года), Бийск (40,3 года), Бердск (40,2 года), Омск (39,8 года), Ангарск и Братск (по 39,6 года).

В настоящее время в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов, тогда как в старший возраст вошли люди, родившиеся в послевоенный всплеск рождаемости.