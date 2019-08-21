Новая потребительская корзина появится в России после 2021 года

Новости 28.09.2019 12:35 235

Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину, пишет РИА "Новости".

Начало запланировано на 2021 год. Подчеркивается, что новая корзина должна состоять "из базового набора продуктов, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения".

Выполнением поручения займутся Минтруд, Роспотребнадзор и Минэкономразвития.

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Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщал, что корзину пересмотрят в большую сторону, также подчеркивалось, что будут актуализированы требования к наполнению. По прогнозам экспертов, это должно привести к росту минимального размера оплаты труда.

Потребительская корзина — примерный набор товаров, отражающий типичный уровень месячного потребления, а также необходимый для сохранения здоровья человека перечень продуктов. В России в него традиционно входят хлеб, картофель, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо, рыба, молоко, яйца, масло, соль, чай и некоторые другие позиции.