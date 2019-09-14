Клещи в Алтайском крае не снижают активность, несмотря на похолодание

В Алтайском крае продолжается сезон осенней активности клещей. Так, за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 168 жителей края, в том числе в Бийском, Змеиногорском, Каменском, Косихинском, Красногорском, Локтевском, Павловском, Первомайском, Тальменском, Топчихинском, Троицком, Тюменцевском районах, Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске.
С начала сезона активности клещей (25 марта) в поликлиники края с жалобами на присасывание обратилось 11 696 человек, из них 3 863 ребенка в возрасте до 14 лет. В Барнауле с начала эпидемиологического сезона зарегистрировано 3 869 человек, пострадавших от присасывания клещей, в том числе 689 детей.
За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 183 жителя Алтайского края
При исследовании клещей в 2,6% случаев выявлено наличие вируса клещевого энцефалита, в 14,7% – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.
С третьей декады августа, как и в предыдущие годы, активизировались клещи рода Дермацентор, являющиеся переносчиками возбудителей сибирского клещевого тифа. При условии теплой, сухой погоды активность клещей рода Дермацентор ожидается вплоть до середины октября.
На сегодняшний день зарегистрировано 436 человек, переболевших в 2019 году сибирским клещевым тифом, из них 93 ребенка.
Пик активности ожидается в мае
Несмотря на то, что период осенней активности клещей менее продолжителен, чем весенний, и численность клещей в осенний период значительно ниже, чем весной, вероятность пострадать от присасывания клещей сохраняется, напоминает Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю.