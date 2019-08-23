В Новосибирске чиновники хотят поднять свои оклады на уровень инфляции

Новости 28.09.2019 10:55 166

Министерство труда и соцразвития Новосибирской области предложило повысить месячные оклады чиновников на 4,3%. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Электронная демократия Новосибирской области», пишет "Коммерсант".

Согласно документу, повышение окладов госслужащих запланировано с 1 октября 2019 года. Средства на увеличение окладов выделят из регионального бюджета. «При повышении окладов месячного денежного содержания государственных служащих Новосибирской области размеры месячных окладов подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения»,— говорится в проекте постановления губернатора Андрея Травникова.

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Обсуждение документа, находящегося на антикоррупционной экспертизе, продлится до 4 октября.

По данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата в органах власти Новосибирской области составляла 62,6 тысяч рублей. Рост к предыдущему году составил 26,7%.