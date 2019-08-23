О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

В Новосибирске чиновники хотят поднять свои оклады на уровень инфляции

Новости
166
0

Министерство труда и соцразвития Новосибирской области предложило повысить месячные оклады чиновников на 4,3%. Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Электронная демократия Новосибирской области», пишет "Коммерсант".

Согласно документу, повышение окладов госслужащих запланировано с 1 октября 2019 года. Средства на увеличение окладов выделят из регионального бюджета. «При повышении окладов месячного денежного содержания государственных служащих Новосибирской области размеры месячных окладов подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения»,— говорится в проекте постановления губернатора Андрея Травникова.

Алтайские чиновники оказались одними из самых бедных в России

Алтайские чиновники оказались одними из самых бедных в России

Новости

Данные Росстата о зарплатах чиновников и их плотности в регионах РФ за 2018 год

2206

Обсуждение документа, находящегося на антикоррупционной экспертизе, продлится до 4 октября.

По данным Росстата, в 2018 году средняя зарплата в органах власти Новосибирской области составляла 62,6 тысяч рублей. Рост к предыдущему году составил 26,7%.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000