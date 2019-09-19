Иркутскую гордуму вместо единоросса возглавил беспартийный

Новости 28.09.2019 10:25 204

Председателем думы Иркутска седьмого созыва на первом заседании в пятницу избран Дмитрий Ружников, который выиграл выборы депутатов как самовыдвиженец и является беспартийным, пишет "Интерфакс-Сибирь".

"По результатам тайного голосования Ружников назначается председателем думы Иркутска", - сообщил председательствовавший на заседании думы глава избирательной комиссии города Андрей Мельников.

Ружников будет исполнять полномочия на постоянной основе.

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На должность председателя думы выдвигались три кандидата: депутаты Виталий Матвийчук (КПРФ), Ружников (беспартийный) и Евгений Стекачев ("Единая Россия"), являвшийся спикером в прошлом созыве. Матвийчук взял самоотвод. В итоге в бюллетене значились две фамилии. За Ружникова проголосовали 22 депутата, за Стекачева - 12.

Выборы депутатов думы Иркутска состоялись 8 сентября. В ее составе 13 представителей "Единой России", восемь - КПРФ, семь - самовыдвиженцев, три - "Гражданской платформы", по одному представителю "Справедливой России", ЛДПР и КПСС.

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Ружников родился 30 июля 1984 года в Иркутске. Окончил Иркутский госуниверситет путей сообщения. С 2008 года сотрудник ОАО "ФСК "Новый город". В 2014 году был избран депутатом думы Иркутска шестого созыва, в 2019 году переизбрался.