Иркутскую гордуму вместо единоросса возглавил беспартийный

Председателем думы Иркутска седьмого созыва на первом заседании в пятницу избран Дмитрий Ружников, который выиграл выборы депутатов как самовыдвиженец и является беспартийным, пишет "Интерфакс-Сибирь".
"По результатам тайного голосования Ружников назначается председателем думы Иркутска", - сообщил председательствовавший на заседании думы глава избирательной комиссии города Андрей Мельников.
Ружников будет исполнять полномочия на постоянной основе.
До этого мэра выбирали из числа депутатов местной гордумы
На должность председателя думы выдвигались три кандидата: депутаты Виталий Матвийчук (КПРФ), Ружников (беспартийный) и Евгений Стекачев ("Единая Россия"), являвшийся спикером в прошлом созыве. Матвийчук взял самоотвод. В итоге в бюллетене значились две фамилии. За Ружникова проголосовали 22 депутата, за Стекачева - 12.
Выборы депутатов думы Иркутска состоялись 8 сентября. В ее составе 13 представителей "Единой России", восемь - КПРФ, семь - самовыдвиженцев, три - "Гражданской платформы", по одному представителю "Справедливой России", ЛДПР и КПСС.
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