Cкоростная дорога между Новосибирском и Барнаулом может обойтись в 76 млрд рублей

Новости 28.09.2019 9:05 216

РЖД рассматривает возможность строительства магистрали для скоростных электропоездов между Новосибирском и Барнаулом, о необходимости создания которой ранее говорил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Соответствующий инвестиционный проект есть в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года.

Как пишет ТАСС, согласно инвестиционной программе РЖД на период 2019-2025 годов, по базовому сценарию стоимость проекта составляет 76 млрд рублей, при этом большая часть инвестиций - 53,2 млрд рублей - запланирована на 2022-2025 годы.

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В настоящий момент электрички между Новосибирском и Барнаулом следуют с пересадкой пассажиров на станции Черепаново, общее время в пути составляет четыре часа. Если между городами начнет курсировать "Ласточка", время в пути сократится почти до трех часов и пересадка пассажиров не потребуется.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач ранее выразил мнение, что скоростное железнодорожное пассажирское сообщение необходимо развивать между Омском, Новосибирском и Кузбассом параллельно с грузовыми перевозками. При этом он отметил, что необходимо предусмотреть вторые скоростные пути для пассажирских поездов, чтобы не прерывать грузовое сообщение.