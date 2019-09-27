О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Алтайские школьники поборются за право сыграть на одном из крупнейших футбольных стадионов России

Новости
222
0

Региональный этап всероссийской футбольной акции «Уличный красава» среди юношей в возрасте 14 - 17 лет состоится 29 сентября в 11:00 в Барнауле в Парке спорта Алексея Смертина. 

Акцию проводит «Молодежка ОНФ» по всей стране. В Алтайском крае турнир поддержало региональное министерство спорта.  В региональном этапе примут участие семь команд. Он продлится до 6 октября.

В возрастной группе 14 – 15 лет представлены команды ФК «Заринск», «Кытманово - 2004», «Торпедо» (Баево) и ДФК «Лебяжье» (Барнаул).  В возрастной группе 16 - 17 лет сыграют команды «Плавыч» (Барнаул), «Торпедо» (Баево) и ФК «Заринск».  

Команды, которые займут первые места в своей возрастной группе, представят свой край на межрегиональном этапе акции. Он пройдет с 14 по 20 октября.  Финальные матчи запланированы на начало ноября и пройдут на одном из крупнейших футбольных стадионов России.  

За третье место участники получат фирменные мячи, за второе место - сертификат на установку площадки для воркаута в своем дворе. Победители станут обладателями сертификатов на установку футбольной площадки. 

Впервые всероссийская футбольная акция «Уличный красава» состоялась в прошлом году. За титул чемпионов на всех этапах боролись 3,5 тысяч дворовых команд. В этом году акция включена в план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий министерства спорта России. К участию в акции не допускаются воспитанники футбольных спортивных школ. 

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000