Алтайские школьники поборются за право сыграть на одном из крупнейших футбольных стадионов России

Новости 27.09.2019 17:50 222

Региональный этап всероссийской футбольной акции «Уличный красава» среди юношей в возрасте 14 - 17 лет состоится 29 сентября в 11:00 в Барнауле в Парке спорта Алексея Смертина.

Акцию проводит «Молодежка ОНФ» по всей стране. В Алтайском крае турнир поддержало региональное министерство спорта. В региональном этапе примут участие семь команд. Он продлится до 6 октября.

В возрастной группе 14 – 15 лет представлены команды ФК «Заринск», «Кытманово - 2004», «Торпедо» (Баево) и ДФК «Лебяжье» (Барнаул). В возрастной группе 16 - 17 лет сыграют команды «Плавыч» (Барнаул), «Торпедо» (Баево) и ФК «Заринск».

Команды, которые займут первые места в своей возрастной группе, представят свой край на межрегиональном этапе акции. Он пройдет с 14 по 20 октября. Финальные матчи запланированы на начало ноября и пройдут на одном из крупнейших футбольных стадионов России.

За третье место участники получат фирменные мячи, за второе место - сертификат на установку площадки для воркаута в своем дворе. Победители станут обладателями сертификатов на установку футбольной площадки.

Впервые всероссийская футбольная акция «Уличный красава» состоялась в прошлом году. За титул чемпионов на всех этапах боролись 3,5 тысяч дворовых команд. В этом году акция включена в план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий министерства спорта России. К участию в акции не допускаются воспитанники футбольных спортивных школ.