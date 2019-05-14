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Единоросс проиграл самовыдвиженцу на выборах главы Шелаболихинского района

Новости
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Выборы главы прошли в Шелаболихинском районе в пятницу, 27 сентября. За пост боролись заместитель главы Алейска Андрей Каратаев, которого выдвинули от «Единой России» и самовыдвиженец Александр Шушунов. Об этом «Политсибру» сообщил источник, близкий к ситуации.

Ранее на конференции Шелаболихинского местного отделения «Единой России» было принято решение поддержать кандидатуру Андрея Каратаева в конкурсе на должность главы Шелаболихинского района. В среду, 25 сентября это решение было утверждено, однако голоса депутатов райсовета распределились иначе.

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По итогам голосования, 10 депутатов райсовета проголосовали за Шушунова, а восемь – за Каратаева.

Об Александре Шушунове практически ничего не известно.

По данным «СПАРК-Интерфакс» он является бизнесменом. В Барнауле у него зарегистрировано предприятие ООО «АЛТАЙАГРО-БРОКЕР». Оно специализируется на оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами. Там он числится директором и совладельцем. Также он имеет долю в  «АЛТАЙАГРО-ПРОД» и 100% акций ООО «Кормовые культуры».

Напомним, что это не первое поражение «Единой России» в Шелаболихинском районе. В апреле текущего года, они также потерпели поражение на довыборах в сельсовет. Это стало причиной ухода с поста главы района Александра Тарасенко. 

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altai-ter.er.ru

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