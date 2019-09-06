В Бийске построят новую школу в районе диагностического центра

Новости 27.09.2019 18:48 234

В наукограде в 2019 году количество учащихся в школах города выросло на 500 человек. Глава Бийска Александр Студеникин рассказал о том, какая работа проводится по исполнению указа президента по переводу на обучение в одну смену, пишет «Бийский рабочий».

«В данный момент во вторую смену в Бийске обучаются около шести тысяч детей. Всего же в бийских школах обучается в этом году 21,5 тысяч детей. Мы планируем строительство еще одной школы в микрорайоне 16А, там, где возводится детский сад», - отметил мэр города.

Согласно проекту школы на Зеленом клину, она будет самой современной – не только в городе, но и в крае. Как рассказал застройщик, в ней предусмотрены лифты, современные компьютерные классы, вентиляция и не только.

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Также глава города пояснил, что правительство Алтайского края сейчас решает на федеральном уровне вопрос о строительстве новой общеобразовательной школы на 1000-1100 мест. Предварительно, ее построят в районе диагностического центра.

Более того, современную новую школу возводят и на квартале АБ – это будет школа на 500 мест, ее строительство уже идет.

«Коробку» школы строители обещали построить за лето, а к зиме приступить к отделке. По информации СМИ, пока на месте будущей школы основы здания нет - работы все еще ведутся.

«Десятки лет не велись работы по строительству школ. Накопилось много проблем», - прокомментировал ситуацию Студеникин.