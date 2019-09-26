Прямые рейсы свяжут Омск и Горно-Алтайск в 2020 году

Новости 27.09.2019 18:15 290

Из аэропорта в Горно-Алтайске теперь можно будет улететь в Омск на прямом авиарейсе. Полеты начнутся с 25 апреля 2020 года.

Как пишут «Новости Горного Алтая», рейсы, будет выполнять авиакомпания «ЮВТ АЭРО» на воздушном судне Bombardier CRJ200.

Ожидается, что по данному направлению самолеты будут летать дважды в неделю до 30 сентября 2020 года. Вместимость Bombardier CRJ200 – 50 мест. Как информирует пресс-служба правительства Республики Алтай, рейс получит субсидии в рамках постановления федерального кабмина, предусматривающего выделение субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок.

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На данный момент из Горно-Алтайска можно улететь в Москву, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и Казань. С 2020 года к этим направлениям добавится и Омск, который Олег Хорохордин называл в качестве одно из перспективных и приоритетных маршрутов. По поручению руководителя региона продолжается работа по запуску авиарейсов на Санкт-Петербург, Новокузнецк и Иркутск.