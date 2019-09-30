Население задолжало АО «Алтайэнергосбыт» более 243 млн рублей

Новости 30.09.2019 9:05 182

Совокупный долг клиентов компании (физических лиц) в Алтайском крае и Республике Алтай перед АО «Алтайэнергосбыт» на 01 сентября 2019 года составил более 243 млн рублей (в Алтайском крае – 178,9 млн рублей, в Республике Алтай – 64,4 млн рублей).

За 8 месяцев 2019 года в адрес бытовых абонентов-неплательщиков направлено 7250 исковых заявления на общую сумму более 31 млн рублей (в Алтайском крае – 21 млн рублей, в Республике Алтай – 10, 8 млн рублей).

В связи с тем, что ситуация с долгами складывается критичная, АО «Алтайэнергосбыт» напоминает об ответственности за неплатежи. Так, подача электроэнергии после однократного предупреждения (уведомления) потребителя-неплательщика может быть приостановлена. Кроме того, согласно действующему законодательству, в настоящее время рассмотрение обращений ресурсоснабжающих организаций в судебных инстанциях проходит в ускоренном, приказном порядке, когда судья принимает решение без приглашения неплательщика и в срок не более 5 дней. При этом в качестве мер принудительного взыскания применяется наложение ареста на имущество (автомобиль, мобильный телефон, гаджеты, электробытовая техника, ювелирные изделия и т.д.) и банковские счета должника, ограничение выезда за рубеж. Также «Алтайэнергосбыт» вправе передать данные о задолженности за электроэнергию в бюро кредитных историй, что может привести к затруднениям в получении кредита неплательщиками.

АО «Алтайэнергосбыт» призывает потребителей, имеющих задолженность за потреблённую энергию, погасить её в полном объёме, во избежание штрафных санкций.

Зачастую оплата неустойки игнорируется потребителями, несмотря на то, что обладает всеми свойствами основного долга.

Как начисляется пеня?

Для населения и приравненным к ним категориям потребителей (ТСЖ и ЖСК) в течение первого месяца просрочки предусмотрен льготный период, в который начисление пени не осуществляются. Второй и третий месяц она составляет 1/300 за каждый день просрочки, а с наступлением четвёртого - рассчитывается как 1/130 ставки.