Депутат Госдумы предложил смягчить закон о митингах

Новости 27.09.2019 16:50 182

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов внес на рассмотрение законопроект, декриминализующий 212 статью уголовного кодекса России. Статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы человека, неоднократно нарушившего правила проведения митингов, пикетов или шествий. Об этом политик сообщил в своем аккаунте Facebook.

«Полагаю, что само участие в несанкционированной акции не должно признаваться преступлением независимо от повторности, если человек не совершал насильственных действий. Исхожу из рекомендации Конституционного суда, а значит, найти предлог для непринятия моего законопроекта будет очень сложно. Надеюсь, закон примут. Конечно, этого недостаточно, но нужно сделать всё возможное, чтобы людей не сажали просто за их гражданскую позицию», - написал Шаргунов.

В качестве примера он вспомнил статью 282, которая, после серии уголовных дел, все-таки была декриминализована.

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Важным пунктом законопроекта отмечается, что участие в несанкционированном митинге не должно считаться преступлением независимо от повторности, в случае если человек не совершал насильственных действий.

Депутат также предлагает снизить штраф за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Штраф от 600 тысяч рублей до 1 млн рублей он предлагает снизить до 100-500 тысяч рублей.

Ранее, за неоднократное нарушение правил проведения митингов был осужден Ильдар Дадин, который провел часть срока в Алтайском крае в рубцовской колонии. Позднее, его отпустили.