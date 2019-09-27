Почти в половине жилых домов Барнаула включили отопление

Новости 27.09.2019 16:20 164

В Барнауле 25 сентября официально стартовал отопительный сезон. За два дня Сибирская генерирующая компания осуществила подачу тепловой энергии для большей части социальных учреждений. Также система отопления уже заполнена в 1 136 жилых домах из 2 817.

Ежегодно запуск тепловой энергии начинается постепенно. Сначала отопление включают в социальных объектах: детских садах, школах и медицинских учреждениях. Подача тепла в жилые дома носит заявительный характер, поэтому, для жилого фонда включают отопление, согласно дате, установленной на общем собрании собственников жилья. После запуска тепловой энергии в дома горожан, тепло появляется в общественных зданиях и промышленных помещениях.

Процесс подключение всех потребителей обычно занимает около семи дней. По данным на 26 сентября, за первые два дня отопительного периода тепловую энергию начали получать 96,9% детских садов города, 84,8% школ и мест дополнительного образования и 48,6% медицинских учреждений. Также система отопления уже заполнена в 1 136 жилых домах из 2 817 - это 40,3%.

Процесс подключения потребителей к системе теплоснабжения не обходится без участия управляющих организаций. Для своевременной подачи тепла, с началом отопительного сезона управляющим компаниям и ТСЖ необходимо оперативно произвести пуско-наладочные работы на внутридомовых системах отопления. Если отопление в доме не появилось - необходимо обратиться в свою управляющую организацию.