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Виктор Томенко сообщил о росте инвестиций в экономику Алтайского края

Новости
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Объем привлеченных инвестиций в экономику и социальную сферу Алтайского края за 2018 год перешагнул барьер в 100 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Виктор Томенко во время торжественного мероприятия по вручению наград в честь дня рождения края, пишет сайт местного правительства. 

В субботу, 28 сентября Алтайскому краю исполнится 82 года.

По словам губернатора, край сегодня находится на этапе восстановления своего потенциала.

«За последние годы проделана огромная работа по развитию разных отраслей экономики и социальной сферы. В 2018 году край привлек инвестиций на сумму порядка 110 млрд рублей. Это дает надежду, что процесс привлечения средств и дальше позволит увеличивать региональные доходы. Все мы - власти всех уровней, предприятия, жители края - настроены на эту работу. По многим направлениям невооруженным взглядом можно видеть эти положительные изменения. Конечно, они имеют накопительный эффект», - сказал Томенко.

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Он заверил, что положительные перемены необратимы и будут заметны в течение нескольких лет. Задачи развития Алтайский край решает как самостоятельно, так и входя в федеральные программы.

«По сути мы с вами, выполняя собственную программу развития, сегодня включились во все нацпроекты, которые реализуются в стране по инициативе президента России Владимира Путина», - подытожил губернатор.

На сегодняшний день Алтайский край участвует в реализации 11 нацпроектов на которые федеральным бюджетом планируется выделить в текущем году 17 млрд рублей. Также завершается формирование программы ускоренного развития Алтайского края.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www.altairegion22.ru

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