Недостроенные офисники продаются в спальном районе Барнаула

Новости 27.09.2019 15:50 145

В Индустриальном районе Барнаула ведется строительство новых торгово-офисных зданий. Среди них – здания на Павловском тракте, 313б.

Риэлтор, занимающийся продажей, утверждает, что объект состоит из двух корпусов в 4 и 6 этажей. Внутри – свободная планировка. У каждого из них имеется одноэтажное встроенно-пристроенное помещение. Продающиеся площади начинаются от 500 кв. м., стоимость от 40 тысяч рублей за 1 кв. м.

Перед офисниками организована большая парковка, тротуары и озеленение. По заказу будущего инвестора, возможна корректировка проекта. Отмечается, вид разрешенного использования – для объектов общественно-делового значения, для строительства торгово-сервисного центра.

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Объект, как утверждает специалист по недвижимости, подойдет под любой вид деятельности. Этот микрорайон считается одним из наиболее активно развивающихся в Барнауле. Здесь постоянно увеличивается автомобильный и пешеходный трафик, ведется масштабная застройка жилых массивов как в коттеджном поселке, так и в высотных микрорайонах.

К слову, напротив стройки работают уже сейчас ТРК «Арена», ТД «Леруа Мерлен», рядом – ТЦ «Метро».