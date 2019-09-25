О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Недостроенные офисники продаются в спальном районе Барнаула

Новости
145
0

В Индустриальном районе Барнаула ведется строительство новых торгово-офисных зданий. Среди них – здания на Павловском тракте, 313б.

Риэлтор, занимающийся продажей, утверждает, что объект состоит из двух корпусов в 4 и 6 этажей. Внутри – свободная планировка. У каждого из них имеется одноэтажное встроенно-пристроенное помещение. Продающиеся площади начинаются от 500 кв. м., стоимость от 40 тысяч рублей за 1 кв. м.

Перед офисниками организована большая парковка, тротуары и озеленение. По заказу будущего инвестора, возможна корректировка проекта. Отмечается, вид разрешенного использования – для объектов общественно-делового значения, для строительства торгово-сервисного центра.

Бывший участок под IKEA в Барнауле оказался невостребованным на торгах

Бывший участок под IKEA в Барнауле оказался невостребованным на торгах

Новости

Начальная цена лота составляла 69 107 259 рублей

892

Объект, как утверждает специалист по недвижимости, подойдет под любой вид деятельности. Этот микрорайон считается одним из наиболее активно развивающихся в Барнауле. Здесь постоянно увеличивается автомобильный и пешеходный трафик, ведется масштабная застройка жилых массивов как в коттеджном поселке, так и в высотных микрорайонах.

К слову, напротив стройки работают уже сейчас ТРК «Арена», ТД «Леруа Мерлен», рядом – ТЦ «Метро».

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000