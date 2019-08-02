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Суд ужесточил наказание осужденной за взятки экс-директору «Модеста»

Новости
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Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию прокуратуры по делу бывшего директора молочного завода «Модест» Антониды Устиновой. Об этом «Политсибру» сообщили в суде. 

Заседание состоялось в пятницу, 27 сентября. Ранее суд признал Устинову виновной в систематическом получении взяток за лоббирование интересов московской компании, у которой завод закупал стеклянные емкости. За время такого сотрудничества Устинова получила общую сумму более 7 млн рублей.

Она полностью раскаялась, и суд ее приговорил к 7,5 годам условного заключения и пяти годам испытательного срока. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере 2 млн рублей.

Бывшая гендиректор барнаульского «Модеста» Антонида Устинова получила условный срок

Бывшая гендиректор барнаульского «Модеста» Антонида Устинова получила условный срок

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Суд приговорил ее выплатить штраф в размере 2 млн рублей

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Прокуратура с решением не согласилась и подала апелляцию. Надзорный орган требовал для Устиновой 8 лет реального срока колонии общего режима и штрафа в размере 14 млн рублей.

В суде условный и испытательный сроки оставили без изменений, но штраф увеличили до 7 млн рублей. Также было решено забрать у нее гараж, купленный в период нарушения закона. Его она переписала на свою дочь в период начала проверок. На суде она объяснила, что такое решение связано со сложными отношениями с супругом.

СМИ: гендиректор барнаульского «Модеста» подозревается во взятке

СМИ: гендиректор барнаульского «Модеста» подозревается во взятке

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Речь идет о сумме в 7 млн рублей

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Коммерсант

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