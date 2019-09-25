Названа возможная причина возгорания Boeing в Барнауле

Новости 27.09.2019 12:50 203

В отношении руководства авиакомпании Azur Air возбуждено уголовное дело следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Как пишет «МК на Алтае», одна из возможных причин жесткой посадки Boeing 767-300 в Барнауле – это неграмотное пилотирование и некачественное техобслуживание.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 25 сентября. У лайнера, который прибыл в Барнаул из вьетнамского Камраня, при посадке загорелась правая стойка шасси, в результате самолет произвел торможение и остановился в конце ВПП. Задымление ликвидировали, пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

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В ходе пресс-конференции министр здравоохранения Дмитрий Попов отметил, что в медицинские учреждения всего обратилось 49 человек. Во время ЧП было задействовано семь бригад скорой помощи. В итоге госпитализации потребовалась только одному человеку. У остальных были повреждения легкой степени тяжести.

Директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко добавил, что в связи с инцидентом барнаульский аэропорт временно закрывали. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме.