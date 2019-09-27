На Алтай-Коксе определили лучших аппаратчиков

Новости 27.09.2019 19:26 148

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди аппаратчиков коксохимического производства. Победителем стал Антон Кропачев. Ему вручили диплом и денежную премию.

За звание лучшего аппаратчика боролись 22 рабочих цеха улавливания. После теоретического задания они выстраивали правильную последовательность технологических операций.

Второе место в конкурсе занял Алексей Шурыгин. Третье – Дмитрий Кирилов. Звание лучшего молодого рабочего присвоили Георгию Журе. Почетной грамотой от профсоюзной организации наградили Сергея Хлебникова. Призеры конкурса получили дипломы и денежные поощрения. Фоторепортаж о конкурсе можно посмотреть по ссылке.

Ежегодно на Алтай-Коксе проходит десять конкурсов профмастерства. Они нацелены на повышение престижа рабочих профессий, мотивацию сотрудников к профессиональному росту. До конца года определят лучших среди дозировщиков, слесарей-ремонтников, сортировщиков кокса, водителей автомобиля.