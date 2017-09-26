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Самая длинная горнолыжная трасса в «Белокурихе-2» заработает в тестовом режиме

Новости
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В горнолыжном комплексе «Гора Глухариная»  в «Белокурихе-2» завершены работы по строительству самой длинной горнолыжной трассы в Алтайском крае. Уже этой зимой спортивный объект запустят в тестовом режиме.

Как пишет ТАСС, длинна трассы - 2 тысячи метров, а ширина 40 метров.  Гора находится на высоте 950 м над уровнем моря с перепадом спуска 300 метров до нижней точки, который позволяет проводить здесь соревнования по слалому и слалому-гиганту.

По словам директора  горнолыжного комплекса «Гора Мишина» (проект якорного инвестора АО "Курорт Белокуриха") Владислава Меркулова, в ближайшие два года планируется установить здесь горнолыжный подъемник.  Первое время люди будут подниматься сюда на снегоходах и ратраках.

Согласно плану, в обозримом будущем здесь появятся еще два дополнительных склона длиной до 800 м. В перспективе запланировано развитие всей туристической инфраструктуры - гостиниц и других сервисов. Всю необходимую инфраструктуру создадут до 2025 года.

Предположительно, по мнению Меркулова, при полном запуске всех горнолыжных объектов на «Белокурихе-2», эти объекты смогут оттянуть до 20% турпотока популярного в Сибири кузбасского горнолыжного курорта Шерегеш.

Новая горнолыжная трасса в &laquo;Белокурихе-2&raquo; заработает зимой в тестовом режиме

Новая горнолыжная трасса в «Белокурихе-2» заработает зимой в тестовом режиме

Новости

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Ранее сообщалось, в конце января 2019 года на территории строящегося курорта «Белокуриха-2» открылся первый горнолыжный комплекс «Гора Мишина», включающий две километровые трассы. Этот комплекс на высоте 800 м над уровнем моря стал самым высокогорным в Алтайском крае. По некоторой информации, горнолыжные комплексы «Мишина гора» и «Гора Глухариная» соединят общая трасса и канатно-кресельная дорога.

Автор: Политсиб.ру

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